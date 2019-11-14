с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Происшествия Американский морпех вербовал российских силовиков с помощью книжки «Чтобы расположить к себе одного из силовиков, Уилан привез книгу заочно осужденного за измену Родине бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью», — пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Армия и оружие ВСУ открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил, заявили в ДНР Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Футбол Головин не сыграет с Бельгией из-за травмы Черчесов уточнил, что Головин провел две тренировки с командой, но, несмотря на это, на поле в завтрашнем матче полузащитник все равно не появится.

Общество Галкин высказался об отмене своих концертов Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.

Политика Вдова экс-офицера ФСБ Литвиненко может подать в суд на Джонсона Вдова бывшего офицера ФСБ Александр Литвиненко, погибшего в 2006 году из-за отравления полонием-210 в Лондоне, планирует оспорить решение британского правительства не публиковать отчет о предполагаемом вмешательстве России в Британии, сообщает Reuters со ссылкой на ее адвоката.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.