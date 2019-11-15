Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия15 ноября в 01:26

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Комсомольская правда15 ноября в 08:13

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru15 ноября в 01:01

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости15 ноября в 03:59

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК15 ноября в 03:53

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru15 ноября в 03:16

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия15 ноября в 01:26

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском15 ноября в 04:10
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
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Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей

Пятый канал вчера в 05:25
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Кино

Житель Нью-Йорка заснял танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера

Жителю Нью-Йорка удалось заснять, как исполнитель роли Джокера в одноимённом фильме Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять танец из киноленты, который уже стал культовым.
News.ru вчера в 13:45
Экономика

Участникам программы софинансирования пенсий напоминают о ежегодном взносе

Участники программы, не успевшие перечислить дополнительные добровольные страховые взносы до истечения календарного года или перечислившие менее 2 тысяч рублей, потеряют право на софинансирование из федерального бюджета за 2019 год.
Сахалин.Инфо 16:52
Гаджеты

Бюджетные смартфоны могут представлять опасность для пользователей

Эксперты нашли скрытую угрозу в бюджетных смартфонах на ОС Android.
МедиаПоток 05:01
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Происшествия

В ДТП в Бурятии погибли четыре человека

Байкал-Daily 07:40
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Здоровье

Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям

Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов.
BFM.ru 18:08
Авто

АвтоВАЗ начал проверять качество автомобилей «Лада» по новой системе

На АвтоВАЗе заявили, что теперь проводят оценку качества автомобилей по более передовой системе.
DriveNN.ru 15 ноября в 01:31
Общество

В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

В городе Новый Роздол, расположенном недалеко от Львова на Западной Украине, сложилась критическая ситуация с отоплением, несколько районов остались без электричества, под угрозой поставки воды.
РИА Новости 20:06
Гаджеты

AMD представит новую линейку топовых видеокарт в начале января

Как пишет источник со ссылкой на ресурс Chiphell, правильно предсказавший ряд анонсов видеокарт AMD прошлых поколений, компания готовит большой анонс на выставке CES 2020.
iXBT.com 15:55
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Известия 19:16
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Если бы торговля с Россией была более ровная, Белоруссия могла бы «подтянуть» другие рынки и стать богаче, констатировал Лукашенко: «Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются».
Ведомости 10:28
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
News.ru 17:00
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает CNN.
Коммерсантъ 21:01
Экономика

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
РБК вчера в 05:01
Политика

Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма

Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
РИА Новости 18:47
Авто

Назвали рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Лидером продаж премиального сегмента по итогам 9 месяцев 2019 года стал кроссовер Lexus RX, на котором остановили свой выбор 6437 россиян.
Автоновости дня вчера в 03:33
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 19:12
Происшествия

В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов

РИА Новости 18:48
Экономика

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
РЕН ТВ 18:55
Общество

CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей

Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Газета.Ru 16:33
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Жители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси

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Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Политика

В Китае назвали четыре слабых места России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
РБК 20:51
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 13:30
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