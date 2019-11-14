Экономика

REGNUMREGNUMВ России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Читать в источнике
Комментировать264
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия01:26

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Комсомольская правда08:13

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском04:10

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru03:16

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК03:53

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости03:59

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия01:26

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru01:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Авто

Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.
Новые автомобили вчера в 22:21
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
Известия 18:03
Космос

Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»

В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Lenta.ru 04:21
Общество

Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, который совершил самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились впечатлениями от путешествия.
Lenta.ru 12:51
Кино

«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Газета.Ru 18:54
Авто

Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда

Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Российская газета 08:00
Фигурное катание

Александра Трусова упала на Гран-при в Москве

Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Российская газета 12:00
Общество

Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера

РИА Новости 08:30
Спорт

Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске

Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
РИА Новости 09:53
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 11:14
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Экономика

С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов

Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Происшествия

Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания

Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Газета.Ru 05:05
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru 15:41
Гаджеты

В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android

Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.
Актуальные Новости 03:48
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета 20:05
Армия и оружие

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС 19:35
Армия и оружие

Военные РФ раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы

Российские военные провели раздачу гуманитарной помощи жителям города Айн-Исса в провинции Ракка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
РЕН ТВ 21:05
Происшествия

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.
RT на русском 21:14
Футбол

Сборная Швеции вышла на Евро-2020 после победы над Румынией

Шведы вышли на Евро-2020 за тур до конца отборочного цикла. Сборная набрала 18 очков и заняла второе место в группе.
Экономика сегодня 19:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 05:12
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Музыка

Пригожин оценил шансы Бузовой на конкурсе «Евровидение»

OAnews 10:25
Армия и оружие

Шойгу: на учениях «Центр-2019» войска показали высокую выучку

ТК Звезда 08:56
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Гаджеты

Тепловой просчёт: Intel вынуждена отозвать все коробочные процессоры Xeon E-2274G

Отзыву же подлежит только процессор Xeon E-2274G, который обладает значением TDP не более 83 Вт. Источник изображения: Amazon Intel готовится изъять из продажи все запасы коробочных процессоров Xeon E-2274G, а вместо них предложит точно такие же процессоры, но без комплектного охладителя.
3DNews вчера в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное