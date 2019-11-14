с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Армия и оружие СМИ: Япония создаст микроволновый излучатель для противодействия самолетам и ракетам Министерство обороны Японии намерено заняться разработкой мощного микроволнового излучателя для вывода из строя запущенных ракет, а также нарушения работы электронного оборудования на самолетах и беспилотниках вероятного противника.

Общество В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

Происшествия В Рязанской области упал военный беспилотник Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

Происшествия Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его.

Гаджеты Apple представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном Apple представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который, по словам производителя, является «лучшим в мире» профессиональным ноутбуком.

Футбол Определились 16 из 24 участников Евро-2020 По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.

Футбол Футболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.

Фигурное катание Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.

Политика Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос, Консервативной партии.

Технологии Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.

Футбол Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева Следственный комитет начал проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Авто Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.

Здоровье Новый руководитель НИИТО Новосибирска просит штат и новые площади «Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — констатирует Андрей Корыткин и дипломатично благодарит директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм.

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Экономика Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.

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Технологии Apple вынудили открыть доступ к Google Pay в iPhone В Германии парламент одобрил поправки в закон, которые подразумевают предоставление корпорацией Apple доступа к модулю бесконтактных платежей NFC и другим подобным сервисам, включая Google Pay, в своих смартфонах, сообщает издание Zeit Online.

Политика Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе Корабли вернут вместе с вооружением, но без боеприпасов. Российские пограничники захватили суда в ноябре прошлого года.