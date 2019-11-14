с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Происшествия В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Футбол Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.