с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Футбол Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.

Политика В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Футбол Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

Шоу-бизнес Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Здоровье Фитопрепараты могут помешать лечению рака груди Фитопрепараты на растительной основе, которые часто применяются для минимизации побочных эффектов на коже в лечении рака молочных желез, часто содержат в своем составе вещества, которые могут быть помехой в лечении основного заболевания, пишет МедикФорум.

Энергетика «Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).

Политика Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.

Политика Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.