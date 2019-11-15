с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Политика Трамп и Эрдоган поручили министрам урегулировать ситуацию вокруг С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп поручили ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передает ТАСС.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

Происшествия В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Фигурное катание Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.

Экономика Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

Происшествия Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

Авто Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Футбол «Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.