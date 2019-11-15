с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Политика Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году.

Общество Instagram начал скрывать лайки в России Руководство Instagram сообщили, что таким образом они пытаются обратить внимание пользователей на контент, а не количество лайков.

Политика Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.

Единоборства Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.

Футбол Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

Гаджеты Тепловой просчёт: Intel вынуждена отозвать все коробочные процессоры Xeon E-2274G Отзыву же подлежит только процессор Xeon E-2274G, который обладает значением TDP не более 83 Вт. Источник изображения: Amazon Intel готовится изъять из продажи все запасы коробочных процессоров Xeon E-2274G, а вместо них предложит точно такие же процессоры, но без комплектного охладителя.

Футбол Стерлинг заступился за Джо Гомеса, освистанного болельщиками Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.

Происшествия Тело убитой девушки нашли в московском парке Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 ноября.