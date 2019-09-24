Финансы
ВедомостиЦБ думает разрешить отрицательные ставки валютных вкладов
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
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Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательство. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаИнтерфакс 07:46
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Центробанк изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам
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Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
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Происшествия
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Авто
Toyota Land Cruiser 200 обзавелся улучшенной защитой от угона
На российском рынке стартовали продажи обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 200, однако изменений для модели подготовили совсем немного.
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Прокуратура защитила право школьника на прическу «под Ибрагимовича»
Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу учащегося противоречит законодательству об образовании и ограничивает его право на самовыражение.
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Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался от ранения в грудь
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия.
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Екатеринбуржцы выберут место возведения храма 13 октября
Екатеринбуржцы выберут место возведения храма святой Екатерины 3 октября.
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«Форт Боярд» вернулся на экраны
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Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
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В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
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