Финансы
ВедомостиЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
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Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаПРАЙМ 07:26
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Центробанк изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам
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