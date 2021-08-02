Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных, указывают в ЦБ.
На Украине политики ведут себя как «банальные торгаши на рынке», заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова украинского политического эксперта Тараса Семенюка о необходимом Киеву требовании у США статуса основного союзника вне НАТО из-за достройки газопровода «Северный поток-2».
Российский борец Сергей Емелин со счётом 12:1 победил молдаванина Виктора Чобану в бронзовом финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония).