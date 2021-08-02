Будьте в Плюсе

ЦБ фиксирует договоры потребкредитов, разрешающие неограниченную передачу личных данных

Банкам и микрофиансовым организациям рекомендуется получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ.
Российская газета
Договор между финансовой организацией и заемщиком является сам по себе основанием для обработки персональных данных.
Новый День
В предоставляемом согласии должен быть установлен срок обработки данных.
Фонтанка.Ру
Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных, указывают в ЦБ.
ТАСС

С чего всё началось

Клиентам банков необходимо четко понимать, кому и с какой целью они предоставляют персональные данные, и что за этим может последовать, говорится в совместном письме
 Регулятора и надзорного ведомства, распространенном в понедельник.

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