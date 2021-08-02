Экс-сенатору Королеву назначили три штрафа за ДТП в Липецке

Экс-сенатор и бывший губернатор Липецкой области Олег Королев получил три штрафа по 5 тыс. рублей за три ДТП в Липецке, участником которых он стал 13 мая.