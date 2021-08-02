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ЦБ фиксирует договоры потребкредитов, разрешающие неограниченную передачу личных данных

ЦБ зафиксировал ряд банков, предлагающих заемщикам заключить договоры потребкредитов, разрешающие передачу персональных данных неограниченному кругу лиц, говорится в сообщении регулятора.
ТАСС
Банк России опубликовал разъяснения кредиторам, согласно которым необходимо получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ.
Коммерсантъ
В совместном письме двух ведомств отмечается, что договор между финансовой организацией и заемщиком служит сам по себе основанием для обработки персональных данных.
Взгляд.ру
Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных, указывают в ЦБ.
ТАСС

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