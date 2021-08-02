Банк России опубликовал разъяснения кредиторам, согласно которым необходимо получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ.
Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных, указывают в ЦБ.
Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) представила тепловую карту влияния ограничительных мер на бизнес, основанную на обороте и общем количестве операций у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Футболисты казанского "Рубина" в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций сыграют за проход в групповой этап с победителем противостояния между бельгийским "Гентом" и латвийским РФШ, сообщается на сайте УЕФА.