В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту

По словам Роберта Берка, возможность удара по российскому флоту существует в том случае, если Москва совершит провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу.