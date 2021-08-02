Будьте в Плюсе
ТАСС

ЦБ фиксирует договоры потребкредитов, разрешающие неограниченную передачу личных данных

Банк России и Роскомнадзор рекомендуют кредиторам получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ.
Новый День
ЦБ зафиксировал ряд банков, предлагающих заемщикам заключить договоры потребкредитов, разрешающие передачу персональных данных неограниченному кругу лиц, говорится в сообщении регулятора.
ТАСС
Договор между банком и заемщиком сам по себе является основанием для обработки персональных данных и не требует дополнительного согласия клиента.
Фонтанка.Ру
Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных, указывают в ЦБ.
ТАСС

Подробнее о событии

Роскомнадзор и Банк России рассказали, как избежать проблем с персональными данными

Парламентская газета06:14

ЦБ фиксирует договоры потребкредитов, разрешающие неограниченную передачу личных данных

ТАСС05:00

ЦБ РФ: заемщики вправе сами решать кому открывать доступ к персональным данным

Долг.рф05:40

ЦБ РФ усложняет доступ к персональным данным заемщиков

Zaim.com05:33

Порядок обработки данных банковских клиентов разъяснили РНК и ЦБ

Фонтанка.Ру05:21

Банк России усложняет доступ к персональным данным заёмщиков

REGNUM06:01

Роскомнадзор разъяснил требования к обработке персональных данных финорганизациями

Радиочастотный спектр04:59
Интересное

Президент Путин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десатных войск с Днем ВДВ, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости02:27

В Твери пройдет Фестиваль уличного кино

Онлайн-кинотеатр KION представляет Фестиваль уличного кино в Твери: 31 июля и 1 августа в ландшафтном парке "Тьмака" пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов.
ТИА31 июля в 02:29

Hill: республиканцы представили доклад о происхождении коронавируса

Ранее директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сообщил, что Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории.
RT на русском02:45

Гамова оценила шансы сборной России в четвертьфинале Олимпиады в Токио

Двухкратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поделилась впечатлениями от матча сборных России и Турции, а также оценила шансы национальной команды в четвертьфинале Олимпийских игр.
Матч ТВ06:02

Шпажисты сборной США на Олимпиаде устроили акцию против партнера по команде

Фехтовальщики сборной США на командном турнире Олимпиады устроили акцию протеста против присутствия в команде Алена Хаджича, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
Взгляд.рувчера в 19:44

В США продлили срок хранения вакцины компании Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) направило письмо производителю Johnson & Johnson, в котором заявило, что дозы остаются безопасными и эффективными в течение как минимум шести месяцев при правильном хранении.
Octagon.Media05:12

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта перенесен из Волгограда в Москву

Сентябрьские матчи сборных пройдут в Москве Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву.
Спорт-Экспресс31 июля в 04:05