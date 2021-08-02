Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных, указывают в ЦБ.
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десатных войск с Днем ВДВ, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сообщил, что Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) направило письмо производителю Johnson & Johnson, в котором заявило, что дозы остаются безопасными и эффективными в течение как минимум шести месяцев при правильном хранении.
Сентябрьские матчи сборных пройдут в Москве Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву.