Экономика
ФинмаркетЦБ готов рассмотреть допмеры по решению проблемы блокировки счетов добросовестных клиентов банков в рамках антиотмывочного законодательства
Э.Набиуллина отметила, что некоторые банки недобросовестно подходят к оценке операций клиентов и отказывают им в обслуживании в рамках антиотмывочного законодательства, "применяя в том числе формальный, механистический подход".
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Общество
Тайфун «Линлин» приближается к берегам Приморья
Байкал24 04 сентября в 06:00
Космос
Пуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру отложен на декабрь
Следующий пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане перенесен с октября--ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 21:48
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС 10:58
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Происшествия
Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову
Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета.
RT на русском 13:33
Космос
Солнце заморозит жизнь на Земле
Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Футбол
38-летний Это’О принял решение завершить карьеру
Последний клубом в карьере 38-летнего форварда стал «Катар», за который Самюэль в прошлом сезоне забил 6 голов в 18 матчах.
Sport24.ru 18:06
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном
40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Футбол
Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией
Ранее голами в поединке отличились шотландец Макгинн и россиянин Дзюба. На перерыв команды уходили, когда на табло был счет 1:1.
Экономика сегодня 16:08
Армия и оружие
Турция испытала крылатую ракету, способную уничтожать бункеры
Турция провела первые испытания крылатой ракеты собственной разработки – SOM-B2.
Труд 07:58
Технологии
В сети Bitcoin зафиксирована транзакция в миллиард долларов
В сети Bitcoin совершен перевод на 1 млрд долларов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Whale Alert.
BFM.ru 08:10
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
Naked Science 08:59