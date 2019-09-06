Экономика

ФинмаркетФинмаркетЦБ готов рассмотреть допмеры по решению проблемы блокировки счетов добросовестных клиентов банков в рамках антиотмывочного законодательства

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Э.Набиуллина отметила, что некоторые банки недобросовестно подходят к оценке операций клиентов и отказывают им в обслуживании в рамках антиотмывочного законодательства, "применяя в том числе формальный, механистический подход".
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