Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», сообщил, что программа предлагается для семей с детьми, в которых первый, второй или третий ребенок был рожден с 1 января 2022 года, пишет агентство URA.RU, ссылаясь на пресс-службу фракции.
В свою очередь, латвийский историк и политик Янис Кузинс заявил о необходимости диалога между Россией и западными странами, «чтобы не повторить страшные события Второй мировой, а также не вернуться к эпохе холодной войны».
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над «непонятливостью» польского журналиста, который в очередной раз задал вопрос о российском «вторжении» после иностранных коллег во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.