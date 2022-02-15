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ЦБ и 12 российских банков начали тестирование платформы цифрового рубля

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.
Lenta.ru
На официальном сайте
 регулятора сообщается, что два банка успешно провели полный цикл операций по переводу цифровой валюты между клиентами.
Центральная Служба Новостей
В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без интернета и организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, отмечается на сайте ЦБ.
Вечерняя Москва
Уникальность цифрового рубля заключается в возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.
РИА Новости

Подробнее о событии

Центробанк и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рублях
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ЦБ сообщил об успешном проведении первых переводов в цифровых рублях
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