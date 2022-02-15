Lenta.ruЦБ и 12 российских банков начали тестирование платформы цифрового рубляБанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.Lenta.ruКлиенты банков открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.КоммерсантъУникальность цифрового рубля заключается в возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.РИА НовостиПо результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля, сообщает пресс-служба регулятора.Право.руЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВDaily MoscowAnewsKonkurent.ruПласВечерняя МоскваRTVIТелеканал 360°Комсомольская правдаПрофильZnak.comZAB.RUReadovka NewsЭкономика сегодняАпокриф МедиаНародные новостиRT на русскомПодробнее о событииЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубляИнтерфаксвчера в 04:26Центробанк и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рубляхРИА Новостивчера в 05:03ВТБ и ПСБ первыми в России протестировали перевод цифровых рублей между клиентамиРадиочастотный спектрвчера в 04:53Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях между гражданамиТАССвчера в 04:36Цифровой рубль пилотировали госбанкиКоммерсантъвчера в 14:46ЦБ сообщил об успешном проведении первых переводов в цифровых рубляхNews.ruвчера в 04:23Банк России приступил к тестированию платформы цифрового рубляFinam.Ruвчера в 04:19Показать ещёОценить978Поделиться