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ЦБ и 12 российских банков начали тестирование платформы цифрового рубля

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.
Lenta.ru
Клиенты банков открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.
Коммерсантъ
Уникальность цифрового рубля заключается в возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.
РИА Новости
По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля, сообщает пресс-служба регулятора
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Право.ру

Подробнее о событии

ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля
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