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ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

Что обсуждается для России Оказание услуги по долгосрочному уходу должно обеспечиваться через специальные медицинские центры, которые должны входить в перечень организаций в рамках договора страхования, поясняет гендиректор СК "Сбербанк Страхование жизни" Игорь Кобзарь.В источнике

С чего всё началось

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

В России рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию.
РБК17:00

Подробнее о событии

ЦБ и Минфин задумались о страховке для ухода за стариками. Эксперты сразу назвали три «но»

Царьград19:36

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

РБК17:00

Минфин и ЦБ могут ввести новый вид страхования для граждан России

ИА Красная Весна19:03

В России хотят ввести новую страховую услугу для пенсионеров

URA.Ru18:40

В России задумались о страховке для ухода за пенсионерами

Газета.Ru18:21

Российские власти обсуждают разработку страховки для ухода за пенсионерами

ФАН17:27

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Life.ru19:13
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