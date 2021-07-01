Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

Что обсуждается для России Оказание услуги по долгосрочному уходу должно обеспечиваться через специальные медицинские центры, которые должны входить в перечень организаций в рамках договора страхования, поясняет гендиректор СК "Сбербанк Страхование жизни" Игорь Кобзарь.В источнике

С чего всё началось

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

В России рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию.
РБК17:00

Подробнее о событии

В России хотят ввести новую страховую услугу для пенсионеров

URA.Ru18:40

ЦБ и Минфин задумались о страховке для ухода за стариками. Эксперты сразу назвали три «но»

Царьград19:36

В России предложили ввести новый вид страхования для пожилых

Life.ru19:13

Новый страховой продукт для пенсионеров может появиться в России

Экономика сегодня22:36

В России задумались о страховке для ухода за пенсионерами

Газета.Ru18:21

Российские власти обсуждают разработку страховки для ухода за пенсионерами

ФАН17:27

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

РБК17:00
Интересное

Физики определяют энергетические состояния отдельных атомов после столкновения

Физикам Технического университета Кайзерслаутерна в команде профессора доктора Хервига Отта впервые удалось напрямую наблюдать столкновения между высоковозбужденными атомами, так называемыми ридберговскими атомами, и атомами в основном состоянии.
aobe.ruвчера в 09:30

Доронина написала письмо Путину с просьбой уволить худрука МХАТа

Татьяна Доронина – народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне занимающая должность президента МХАТа – обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в "сохранении" театра.
РИА Новости21:22

У находящейся в коме МакSим ФНС заблокировала счета из-за незаполненной декларации

У тяжелобольной Марины Абросимовой, выступающей под сценическим псевдонимом МакSим, ФНС «заморозила» банковские счета, поскольку певица в мае не отправила в ФНС налоговую декларацию.
Дни24вчера в 12:11

Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал пик жары в России

По словам Вильфанда, в более южных регионах европейской части России наиболее теплые дни приходятся на конец июля – начало августа, потому что там нет снега, и почва начинает прогреваться с конца марта.
РИА Новости20:09