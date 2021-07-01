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Экономика

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

Страхование по долгосрочному уходу относится к категории «коммерческое страхование, направленное на решение социальных проблем» и воспринимается ведомством в позитивном ключе, добавил он.В источнике

С чего всё началось

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

В России рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию.
РБК17:00

Подробнее о событии

Новый страховой продукт для пенсионеров может появиться в России

Экономика сегодня22:36

В России задумались о страховке для ухода за пенсионерами

Газета.Ru18:21

В России предложили ввести новый вид страхования для пожилых

Life.ru19:13

В России хотят ввести новую страховую услугу для пенсионеров

URA.Ru18:40

ЦБ и Минфин задумались о страховке для ухода за стариками. Эксперты сразу назвали три «но»

Царьград19:36

Российские власти обсуждают разработку страховки для ухода за пенсионерами

ФАН17:27

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

РБК17:00
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