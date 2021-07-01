ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами
Страхование по долгосрочному уходу относится к категории «коммерческое страхование, направленное на решение социальных проблем» и воспринимается ведомством в позитивном ключе, добавил он.В источнике
С чего всё началось
ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами
В России рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию.
РБК17:00