Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

Что обсуждается для России Оказание услуги по долгосрочному уходу должно обеспечиваться через специальные медицинские центры, которые должны входить в перечень организаций в рамках договора страхования, поясняет гендиректор СК "Сбербанк Страхование жизни" Игорь Кобзарь.В источнике

С чего всё началось

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

В России рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию.
РБК17:00

Подробнее о событии

Новый страховой продукт для пенсионеров может появиться в России

Экономика сегодня22:36

Российские власти обсуждают разработку страховки для ухода за пенсионерами

ФАН17:27

В России предложили ввести новый вид страхования для пожилых

Life.ru19:13

В России хотят ввести новую страховую услугу для пенсионеров

URA.Ru18:40

В России задумались о страховке для ухода за пенсионерами

Газета.Ru18:21

ЦБ и Минфин задумались о страховке для ухода за стариками. Эксперты сразу назвали три «но»

Царьград19:36

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами

РБК17:00
Интересное

Экс-президент Молдавии Додон допустил проведение повторных парламентских выборов

Неспособность будущих депутатов договориться о создании нового правительства в Молдавии может привести к повторным парламентским выборам, что чревато серьезными проблемами, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.
РИА Новости02:32

Будина выступила против повальной вакцинации в поддержку заявления Егора Бероева

Как сообщает российское издание Собеседник, некоторые российские знаменитости решительно поддержали актера Егора Бероева, который сделал громкое заявление о своей отрицательной позиции по поводу «ущемления прав» россиян, отказывающихся проходить обязательную вакцинацию от коронавируса.
Солёнка.рф02:07

В России объяснили, как противостоять ядерной атаке американского космолета X-37B

Гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова объяснила, что такой вариант возможен, если космолет X-37B совершит нырок до мезосферы и сбросит боеголовки на заранее выбранные объекты.
Политическая Экспертиза03:33

В РФ у гражданина-банкрота впервые забрали единственное жилье

Первый случай торгов по продаже единственного жилья гражданина-банкрота состоялся в России; жителю Екатеринбурга вместо его двухуровневой пятикомнатной квартиры площадью 147,3 кв. м предстоит переехать в "однушку" площадью 31,7 кв. м, пишет газета "Коммерсантъ".
Интерфакс02:25