Экономика
Накануне.RuЦБ и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку
Банк России и Министерство финансов РФ заключили акционерное соглашение по Сбербанку в интересах миноритарных акционеров, которым при заключении сделки не была предложена оферта. Пресс-служба регулятора сообщила, что соглашение было заключено еще 30 апреля.
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с чего всё началось
Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении регулятора.РБКвчера в 07:36
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Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Футбол
Журналист «СЭ» требует сохранить Сёмина в «Локомотиве»
Журналист «СЭ» Игорь Рабинер написал открытое письмо в руководство «РЖД» с просьбой или даже требованием сохранить российского тренера.
Prognozist 03:33
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая
В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
Общество
Аксенов сообщил о выявлении в Крыму новых зараженных коронавирусом
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил сегодня, что за сутки в регионе выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.
Примечания 03:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
В России за сутки выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Медиазона 03:32
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Происшествия
Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
В РАН рассказали, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко рассказала о том,чем лучше не обрабатывать продукты после покупки в магазинах.
Невские Новости вчера в 23:29
Общество
В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса
Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Радио Sputnik 03:33
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на турбазе в Томской области
Крупный пожар, произошедший на турбазе «Хардикова заимка» в Томской области, унес жизни двоих людей.
Пятый канал 03:32
Экономика
Минфин против Минпромторга: пострадать может автопром России
Российское Министерство финансов не согласилось с рекомендацией Минпромторга добавить отечественный автопром в перечень отраслей, которые пострадали от режима изоляции.
Car.ru вчера в 23:34
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Коммерсантъ вчера в 13:42
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Интерфакс вчера в 18:08
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19