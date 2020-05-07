Экономика

Накануне.RuНакануне.RuЦБ и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Банк России и Министерство финансов РФ заключили акционерное соглашение по Сбербанку в интересах миноритарных акционеров, которым при заключении сделки не была предложена оферта. Пресс-служба регулятора сообщила, что соглашение было заключено еще 30 апреля.
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с чего всё началось
Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении
 регулятора.
РБКвчера в 07:36

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Акций Сбербанка у ЦБ больше нет

Коммерсантъвчера в 09:30

Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Российская газетавчера в 07:45

ЦБ передал правительству последнюю акцию «Сбербанка», заключено акционерное соглашение

Finam.Ruвчера в 06:54

Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Ведомостивчера в 07:34

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

RT на русскомвчера в 07:15

Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка

ТАССвчера в 07:07

Сбербанку после передачи правительству поставили цель по дивидендам

РБКвчера в 07:36
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Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Экономика

Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров

Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Футбол

Журналист «СЭ» требует сохранить Сёмина в «Локомотиве»

Журналист «СЭ» Игорь Рабинер написал открытое письмо в руководство «РЖД» с просьбой или даже требованием сохранить российского тренера.
Prognozist 03:33
Происшествия

МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном

Вести.Ru 03:14
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
1,4K
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
2,6K
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая

В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
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Общество

Аксенов сообщил о выявлении в Крыму новых зараженных коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил сегодня, что за сутки в регионе выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.
Примечания 03:02
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
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Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
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Общество

В России за сутки выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Медиазона 03:32
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Происшествия

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

В РАН рассказали, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки

Ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко рассказала о том,чем лучше не обрабатывать продукты после покупки в магазинах.
Невские Новости вчера в 23:29
98
Общество

В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса

Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Радио Sputnik 03:33
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на турбазе в Томской области

Крупный пожар, произошедший на турбазе «Хардикова заимка» в Томской области, унес жизни двоих людей.
Пятый канал 03:32
Экономика

Минфин против Минпромторга: пострадать может автопром России

Российское Министерство финансов не согласилось с рекомендацией Минпромторга добавить отечественный автопром в перечень отраслей, которые пострадали от режима изоляции.
Car.ru вчера в 23:34
Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Коммерсантъ вчера в 13:42
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Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Общество

В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
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