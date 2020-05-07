с чего всё началось

Банк России и Министерство финансов РФ заключили акционерное соглашение по Сбербанку в интересах миноритарных акционеров, которым при заключении сделки не была предложена оферта. Пресс-служба регулятора сообщила, что соглашение было заключено еще 30 апреля.

ЦБ и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

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