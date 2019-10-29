с чего всё началось

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.

Политика Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Футбол Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.

Технологии Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Теннис Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.

Футбол СМИ: Марио продлил контракт с «Интером» до перехода в «Локомотив» Португальский футболист Жоао Марио продлил контракт с миланским "Интером" до того, как был отдан в аренду в московский "Локомотив", сообщает calciomercato.it со ссылкой на Tuttosport.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Армия и оружие В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35 Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.

Футбол Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.

Армия и оружие Россия и Турция осуществят совместное патрулирование в Сирии Российская и турецкая стороны в ближайшее время проведут совместное патрулирование на границе Турции и Сирии.

Шоу-бизнес Фадеев перенес сердечный приступ Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Политика Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.