с чего всё началось

Авто Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4 По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.

Технологии Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Происшествия В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

Политика В Белом доме прокомментировали резолюцию об импичменте Трампа "Резолюция, выдвинутая спикером [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, подтверждает, что импичмент, инициированный демократами в Палате представителей, являлся нелегитимным мошенничеством с самого начала, поскольку отсутствовало необходимое подтверждение путем голосования в палате", - утверждается в документе.

Армия и оружие Россия озабочена количеством спутников США в космосе Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

Происшествия Жителя Архангельска обвинили в каннибализме Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.

Гаджеты У Galaxy Fold почти сложились продажи По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Армия и оружие Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Политика Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.

Технологии Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Армия и оружие Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав» Новый российский пистолет «Удав» в будущем будет принят на вооружение в армию страны.

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Экономика Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд «В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.