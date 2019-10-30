с чего всё началось

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.

Политика Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.

Политика Киев отреагировал на встречу Земана с крымскими татарами Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Милоша Земана с крымскими татарами.

Политика В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на реинтеграцию Крыма, сообщает «РИА Новости».

Общество В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.

Общество Россияне выбрали самый желанный город для переезда Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.

Армия и оружие Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.

Политика Судимый сенатор от Хабаровского края написал заявление об отставке В четверг, 31 октября, Приятнов написал заявление в избирком Хабаровского края о сложении полномочий депутата и сенатора.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Общество Большинство россиян считает важным отмечать День народного единства Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, при этом половина из них уверена, что этот праздник способствует сплочению.

Здоровье В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Происшествия Видео издевательств над стрелком из военной части оказалось фейком Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.

Общество Утвержден рост тарифов ЖКХ в России В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Авто Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

Гаджеты Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.