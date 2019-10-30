с чего всё началось

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

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Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Кино HBO отказалась от приквела «Игры престолов» Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.

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Происшествия Жительница Китая хотела вывезти возможное золото в мобильном телефоне Напомним, что в октябре был задержан гражданин КНР с 12 слитками, предположительно золота, спрятанными в обуви под стельками.

Путешествия Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

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Здоровье Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.