с чего всё началось

Министерство финансов России и Центробанк РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений, известную как гарантированный пенсионный план (ГПП). Его презентовал во вторник, 29 октября, первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Общество Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.

Происшествия Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Авто Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Происшествия Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.

Культура Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах Уменьшение числа врачей зафиксировано не в 54, а в 55 регионах, но общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Гаджеты Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.

Общество Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха Управление Роспотребнадзора по Псковской рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.

Политика Путин не исключил ужесточения ответственности за врачебные ошибки Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.

Происшествия Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Здоровье Установлен график работы пензенских больниц в праздники В связи с предстоящими праздничными и выходными днями поменяется график работы медицинских учреждений Пензенской области.

Авто Volkswagen нарастит экспорт автомобилей, произведенных в России В ближайшие десять лет объем экспорта планируется нарастить до 35 тысяч автомобилей в год.

Политика Госдеп согласился опубликовать документы по Украине Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.

Спорт Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России В пояснительной записке к проекту приказа Минспорта сказано, что он соответствует договору о ЕАЭС и положениям иных международных договоров РФ и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Армия и оружие Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.

Футбол «Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры с лондонским «Арсеналом» не исключил, что мерсисайдцы могут отказаться от дальнейшего участия в турнире из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира.