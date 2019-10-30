Экономика
Вечерняя МоскваЦБ и Минфин презентовали новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов России и Центробанк РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений, известную как гарантированный пенсионный план (ГПП). Его презентовал во вторник, 29 октября, первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замглавы Минфина Алексей Моисеев.
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Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости29 октября в 04:59
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В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха Управление Роспотребнадзора по Псковской рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.
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Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.
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Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
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