Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

Подробнее о событии

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Коммерсантъ05:53

Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии

РБК09:59

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС09:45

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском10:14

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Российская газета05:17

Минфин и ЦБ предложили россиянам самим копить на пенсию

Вести.Финанс05:11

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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