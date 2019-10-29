с чего всё началось

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

Политика Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.

Гаджеты Умные часы Xiaomi Mi Watch получили странный вырез Умные часы Xiaomi Mi Watch получили спорную SoC Snapdragon Wear 3100 Xiaomi Mi Watch — не просто умные часы, а маленький смартфон на вашем запястье Проверенный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал новый рендер умных часов Xiaomi Mi Watch.

Политика В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.

Происшествия Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Экономика Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой» Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой» МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» предложили государству распространить программу льготного кредитования на приобретение отечественного оборудования для реализации «закона Яровой».

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.