с чего всё началось

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

Политика Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Экономика «Черный вторник» – начало Великой депрессии в США «Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – продолжительного экономического кризиса в мировой экономике.

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Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

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Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

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