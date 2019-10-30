Экономика
АБННовая система пенсионных накоплений коснется самозанятых россиян
Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина, закон о добровольных пенсионных накоплениях не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП. Налоговые льготы для этих граждан будут обсуждаться дополнительно. Предположительно, система ГПП охватит 72,5 миллиона человек.
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с чего всё началось
Минфин и ЦБ определились и опубликовали для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года.ТАСС29 октября в 09:45
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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии
ТАСС29 октября в 09:45
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ТАСС вчера в 19:52
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Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,02-64,14 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,12 руб. - это на 1,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, с целями, близкими российскому Центробанку.
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Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Очередное повышение цены на газ на Украине
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В Иваново задержали группу телефонных мошенников
В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.
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Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
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В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
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Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
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