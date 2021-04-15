Сергей Шойгу: Минобороны перебросило к западным границам две армии и три соединения ВДВ

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач»,пояснил Шойгу военным обозревателям.