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Ведомости

ЦБ и Минфин примут меры в связи с санкциями США против госдолга РФ

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Банк России в связи с введением США санкций в отношении российского суверенного долга заявил, что будет отслеживать ситуацию на финансовых рынках.
Ведомости
В регуляторе отметили, что доля иностранных инвесторов в общем объеме госдолга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась.
Российская газета
По состоянию на начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ упали до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%, отметили в ЦБ.
Московский Комсомолец

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