Экономика
РБКЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Общество
В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
Известия 11:05
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки
ВОЗ сообщила о 106 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:47
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за материала о Венесуэле
Компания «Роснефть» решила защитить свою деловую репутацию после материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, появившегося на сайте «РБК».
Городовой 08:03
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Армия и оружие
Шойгу пообещал провести парад на День ВМФ в Петербурге
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал провести военно-морской парад в Петербурге на День ВМФ.
Питерские заметки 12:53
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с подругами
Американская актриса Анджелина Джоли запретила экс-супругу Брэду Питту знакомить их общую дочь Шайло с его подругами.
Профиль 09:55
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Футбол
«Тоттенхэм» может наказать Орье за стрижку
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье мог нарушить правила социального дистанцирования, сообщает Sky Sports.
Евро-футбол.ру 09:52
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня 08:22
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:09
Политика
Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за защищавшего ее адвоката
Как оказалось, девушка выходит замуж. Причем ее будущим супругом станет адвокат Олег Елисеев. Именно он защищал ее на судебном процессе.
Московский Комсомолец 12:27
Шоу-бизнес
Актриса «Сватов» рассказала о неприятных ситуациях на съемках
Слово и Дело вчера в 11:57
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Общество
В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых
За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55