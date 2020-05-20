Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

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