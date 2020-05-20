Экономика
РБКЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Экономика
Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии
До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
Общество
«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой
От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Политика
Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко
В начале апреля в генпрокуратуре Украины сообщали о возбуждении не менее 10 уголовных дел против Порошенко.
Известия 05:07
Космос
Испытан графеновый парус для путешествий к другим звёздам
Учёные испытали парус из графена, предназначенный для космических кораблей. Испытания проходили в вакууме и невесомости.
Вести.Ru 10:02
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество
YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»
Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:08
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Ракета-носитель Atlas V запустила военный автоматический мини-шаттл X-37B на околоземную орбиту – это уже шестой успешный полет «космического самолета».
Профиль вчера в 05:38
Кино
«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV
Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
ИА InterMedia 06:59
Политика
Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что Европейский союз не был на высоте в регулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 10:41
Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Здоровье
Онищенко признался в сбывшейся мечте увидеть москвичей в масках
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко признался, что 40 лет мечтал увидеть жителей в Москвы в медицинских масках во время сезонных заболеваний.
Известия 09:20
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Общество
Вышел трейлер о новом персонаже игры Mortal Kombat 11
Видеознакомство с персонажем Фудзином, добавляемым в файтинг Mortal Kombat 11, представила компания-разработчик NetherRealm на официальном Youtube-канале игры 19 мая.
ИА Красная Весна вчера в 15:07
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27