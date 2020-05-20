Экономика

РБКРБКЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Ведомостивчера в 07:48

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

РБКвчера в 10:15

Получить кредит станет возможным через портал госуслуг

Гарантвчера в 09:50

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Цифра через цифру

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Россияне смогут дистанционно получить услуги банков при помощи портала Госуслуг

ТАССвчера в 07:40

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг

ИКСвчера в 07:21
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Человек устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи в Техасе. Об этом сообщает портал KRIS 6 News, ссылаясь на сообщение базы.
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Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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В лесу под Челябинском обнаружили десятки правительственных иномарок

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Общество

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Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
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Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Определен новый эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
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Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

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Спорт

Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не пройдет летом 2021 года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о вероятности полной отмены Олимпийских игр в Токио, в случае если их не получится провести летом 2021 года.
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Армия и оружие

СРОЧНО: Армия ЛНР начала уничтожать позиции ВСУ; убиты военные, подорвана техника

В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договорённостями вооружения, вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей Республики, была уничтожена.
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Общество

В Осло: Россия может выкачать «норвежскую нефть» из трансграничных месторождений

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Общество

Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России

В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
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Космос

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Парад Победы и голосование по Конституции могут совместить

В РБК сообщают, что парад Победы и голосование по Конституции могут быть проведены 24 июня.
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