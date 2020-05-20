Экономика
РБКЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Человек устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи в Техасе. Об этом сообщает портал KRIS 6 News, ссылаясь на сообщение базы.
Газета.Ru 08:49
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Культура
Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly
В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс.
ИА InterMedia вчера в 16:14
Общество
Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Общество
В лесу под Челябинском обнаружили десятки правительственных иномарок
Жители Челябинска обнаружили в лесу вблизи озера Смолина "склад" новых машин Toyota.
Новые автомобили 19 мая в 05:51
Общество
Решение по карантину на Кубани примут в прямом эфире
Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейшей жизни региона в условиях пандемии.
Россия.Кубань 04:26
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Политика
Путин наградил Марию Захарову орденом Почета
Новая газета 01:43
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 вчера в 03:27
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Спорт
Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не пройдет летом 2021 года
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о вероятности полной отмены Олимпийских игр в Токио, в случае если их не получится провести летом 2021 года.
Sport24.ru 00:45
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Армия и оружие
СРОЧНО: Армия ЛНР начала уничтожать позиции ВСУ; убиты военные, подорвана техника
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договорённостями вооружения, вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей Республики, была уничтожена.
Rusvesna.su 09:05
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Общество
В Осло: Россия может выкачать «норвежскую нефть» из трансграничных месторождений
По словам норвежского политика, на границе России и Норвегии, к северу от границы льдов, существуют трансграничные месторождения нефти и газа, расположенные по обе стороны от границы.
Военное обозрение 01:42
Общество
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:10
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Космос
В Японии создадут робота на замену космонавтам
В Японии создадут робота на замену космонавтам. Это позволит снизить затраты и избавиться от рисков для реальных людей.
Ferra вчера в 13:23
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут совместить
В РБК сообщают, что парад Победы и голосование по Конституции могут быть проведены 24 июня.
Newsler.ru вчера в 03:08