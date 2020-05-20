Экономика
РБКЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Политика
NYT: США объявят о выходе из Договора по открытому небу в пятницу
США объявят России о своем решении по выходу из Договора по открытому небу в пятницу, 22 мая.
Газета.Ru 10:18
Общество
В Рособрнадзоре назвали дату проведения ЕГЭ по русскому языку
Отмечается, что ЕГЭ по русскому языку пройдет 2 и 3 июля. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля.
Газета.Ru 10:36
Политика
Путин поддержал Кондратьева на выборах губернатора Краснодарского края
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.
РБК 10:45
Здоровье
Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам
Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
Футбол
Чистый долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 429.1 млн фунтов
Недавно исполнительный вице-президент клуба Эд Вудворд признал, что МЮ испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:37
Политика
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
RT на русском 09:56
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру вчера в 13:15
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Авто
Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу
Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:59
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews 06:21
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Здоровье
Владимир Караник прокомментировал доплаты медработникам за работу с коронавирусными пациентами
Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал ситуацию с выплатами медработникам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса.
КП - Беларусь 07:22
Происшествия
СК объяснил задержание полицейских, поймавших педофила в Боровичах
Как стало известно, полицейского и его коллег задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при задержании серийного педофила.
РЕН ТВ 09:35
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал о состоянии Моисеева
Московский Комсомолец 08:25
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Авто
Компания Toyota презентовала Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota официально презентовала кроссовер Toyota Venza новой генерации.
Новые автомобили 18 мая в 23:22
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
Самолеты НАТО подняли в воздух из-за Ту-22М3 ВКС над Черным морем
Взгляд.ру вчера в 18:35
Космос
Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной
Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:55
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
Lenta.ru вчера в 14:22