Экономика

РБКРБКЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Получить кредит станет возможным через портал госуслуг

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