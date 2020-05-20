Экономика

РБКРБКЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

РБК10:15

Банки будут брать сведения о гражданах с портала госуслуг

Российская газета09:51

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг

ИКС07:21

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Интерфакс08:03

Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Ведомости07:48

Россияне смогут дистанционно получить услуги банков при помощи портала Госуслуг

ТАСС07:40

Получить кредит станет возможным через портал госуслуг

Гарант09:50
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Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
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Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
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Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
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Компания Embracer Group разрабатывает 118 новых видеоигр

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Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
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Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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На Украине телеведущий назвал русский язык оккупационным

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русский язык является «агрессивно-оккупационным».
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уголовное дело экс-президента Петра Порошенко.
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В алтайском общежитии у 12 студентов обнаружили коронавирус

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За нерабочий период в России число безработных почти достигло 1,7 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке

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В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня

По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
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