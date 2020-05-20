Экономика
КоммерсантъЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов. Информация будет направляться через личный кабинет на портале госуслуг.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Авто
В России стартовало производство кроссовера Kia XCeed
Корейский автопроизводитель Kia анонсировал скорое появление на российском рынке нового компактного кроссовера XCeed.
Somanyhorses 09:01
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 18:35
Политика
Полученные от Китая маски в Польше признали не соответствующими требованиям
Варшава, 19 мая 2020, 14:46 — REGNUM Маски из Китая, доставленные в Польшу крупнейшим самолетом мира, не соответствуют нормам безопасности, сообщает популярный польский портал развлекательной направленности onet.pl.
REGNUM вчера в 07:46
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Нетребко показала стройные ноги в шортах
От былых пышных изгибов оперной дивы не осталось и следа. Фанатов восхитили стройные ноги Анны в коротких шортах.
7Дней.ру 16:30
ЖКХ
Оплату общедомовых расходов предложили включить в тариф на ЖКУ
Оплату ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирных домах, могут включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачиваемые жильцами.
News.ru вчера в 04:59
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Технологии
Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом
По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
News.ru 15:09
Общество
Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве за минувшие сутки составило 68.
Вечерняя Москва 17:37
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Футбол
«Ливерпуль» провёл первую тренировку после карантина
Евро-футбол.ру 10:39
Футбол
Меркель может перейти в «Локомотив»
Меркель перешел в «Хераклес» из «Адмиры» в июле 2018 года. Казахстанец с 2009 по 2011 год выступал за «Милан».
Бомбардир.ру 13:19
Общество
США заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях
Биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах испытания вакцины против COVID-19 на людях, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:32
Хоккей
ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости 13:01
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
Авто
Renault может закрыть во Франции четыре завода
Тарантас Ньюс 10:47
Происшествия
Очевидцев штурма квартиры якутского шамана Габышева оштрафовали за нарушение самоизоляции
Тайга.инфо писала, что якутский шаман Александр Габышев был задержан 12 мая. В его квартиру ворвались сотрудники ОМОН.
Тайга.инфо 06:43