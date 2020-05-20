Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг

Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов. Информация будет направляться через личный кабинет на портале госуслуг.
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Цифра через цифру

Российская газетавчера в 15:46

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

РБКвчера в 10:15

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг

ИКСвчера в 07:21

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Интерфаксвчера в 08:03

Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Ведомостивчера в 07:48

Россияне смогут дистанционно получить услуги банков при помощи портала Госуслуг

ТАССвчера в 07:40

Получить кредит станет возможным через портал госуслуг

Гарантвчера в 09:50
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Общество

ВОЗ заявила о начальной фазе стабилизации по коронавирусу в Москве

Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве пока еще высока, российская столица находится на начальном этапе стабилизации по COVID-19.
BFM.ru 04:02
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Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Газета.Ru 03:59
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 67 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 67 человек.
АиФ Саратов 03:10
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Происшествия

В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
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Происшествия

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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Здоровье

В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса

В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность трансграничной наркогруппировки

ТАСС 03:04
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Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
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Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
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Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
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Общество

Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

По данным издания, следователи направили официальный запрос в бельгийское диппредставительство, чтобы проверить, связана ли как-то Мизулина с этой страной.
Lenta.ru 04:43
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Политика

Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал

Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
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Здоровье

В Нижегородской области умерли четыре пациента с COVID-19

Число умерших пациентов с коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 53, за сутки скончались четверо, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:19
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Киберспорт

Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo

Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
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Политика

Мосгорсуд объяснил вину активиста Константина Котова

Мосгорсуд объяснил, что деструктивный характер поведения активиста Константина Котова представляет реальную угрозу общественным ценностям.
Ведомости вчера в 16:56
Армия и оружие

ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность

Самопровозглашенные Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) привели войска в полную боевую готовность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:18
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Кино

В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
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Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
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Здоровье

Пять самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог

О продуктах, употребление которых следует ограничить или даже исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, рассказала на своем YouTube-канале врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
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Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
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Общество

Найденным в лесу под Челябинском иномаркам нашли применение

Власти Челябинской области нашли применение автомобилям марки Toyota Camry, которые ранее в лесу обнаружил местный житель на участке рядом с озером Смолино, передает портал «74.ru» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.
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Общество

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета 03:35
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Энергетика

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Газета.Ru вчера в 06:29
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Общество

Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью 1 млн евро

Взгляд.ру вчера в 14:35
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С 15 июня Греция откроет туристический сезон

Туристический сезон в Греции начнет с 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Inc-news.ru 03:24
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