Бывший командир спецподразделения «Альфа», полковник в отставке Михаил Головатов, участвовавший в штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году, умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте совета международной ассоциации ветеранов этого подразделения.
Белый дом не считает ответ российской стороны на предложения США по обмену заключенными серьезным, необходимы добросовестные переговоры, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер во время брифинга, не раскрыв суть ответа.
Ранее Медведев говорил РИА Новости, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях: "пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом".
В своем интервью с политическими обозревателями британского издания The Guardian, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что в настоящее время командование ВС РФ осуществлять оперативную переброску личного состава и военной техники на наиболее важные направления театра боевых действий.