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ЦБ и Мосбиржа опровергли сообщения об остановке торгов долларом

Сообщения о прекращении торгов долларам на Московской бирже не соответствует действительности.
Lenta.ru
«Информация не соответствует действительности. Торги проводятся в штатном режиме», — сообщил представитель биржи.
РБК
В конце июля Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм определения курса рубля к доллару и евро в случае санкций на НКЦ и Мосбиржу.
РБК
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что обращение наличной валюты в стране продолжится «даже в самом апокалиптическом сложном сценарии».
РБК

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РБК: ЦБ и Мосбиржа опровергли информацию об остановке торгов долларом
Lenta.ru17:18
Мосбиржа опровергла информацию об остановке торгов долларами США
ИА Красная Веснавчера в 15:35
ЦБ и Мосбиржа опровергли сообщения об остановке торгов долларом
РБКвчера в 14:47
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