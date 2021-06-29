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ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли

Продукт, который ранее являлся главным драйвером роста отрасли, в настоящее время стал «главным драйвером снижения активности», констатировала глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова. НПФ солидарны, что нужно переводить ОПС в стандартизированную пенсионную схему по НПО.В источнике

С чего всё началось

ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли

ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Коммерсантъ17:41

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«Ъ»: в России подготовили новую пенсионную реформу

Московский Комсомолец04:48

Центробанк и НПФ подготовили новую пенсионную реформу

Говорит Москва04:24

ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли

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СМИ: Центробанк и НПФ готовят новую пенсионную реформу

Парламентская газета04:50

В России подготовили новую пенсионную реформу

Lenta.ru03:43

В России подготовили новую пенсионную реформу

ПРАЙМ04:05

НПФ смогут автоматически присоединяться к системе гарантирования пенсионных резервов - Чистюхин

Финмаркетвчера в 11:05
Интересное

Глава Карелии подписал распоряжение о порядке обязательной вакцинации

Глава Республики Карелия подписал распоряжение, в котором указаны необходимые шаги для исполнения требований Роспотребнадзора о проведении прививок против коронавируса отдельным категориям граждан, занятых в определенных сферах деятельности.
REGNUM04:28

В июле подписчики Xbox Live Gold получат Planet Alpha, Rock of Ages 3 и Conker

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Игромания.рувчера в 11:38

В Донбассе заметили солдат ВСУ, переодетых в форму НМ ЛНР

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Военное деловчера в 12:57

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Sputnik Таджикистан02:08

Обсерватория SKA войдет в крупнейшие глобальные сети радиотелескопов

Оборудование крупнейшего радиотелескопа мира SKA, который начали сооружать в Австралии, позволит ему стать частью крупнейших глобальных сетей, которые объединяют мощности самых больших радиотелескопов мира.
ТАСС Наука вчера в 13:32