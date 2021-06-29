Продукт, который ранее являлся главным драйвером роста отрасли, в настоящее время стал «главным драйвером снижения активности», констатировала глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова. НПФ солидарны, что нужно переводить ОПС в стандартизированную пенсионную схему по НПО.

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С чего всё началось ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Коммерсантъ 17:41