ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли
Продукт, который ранее являлся главным драйвером роста отрасли, в настоящее время стал «главным драйвером снижения активности», констатировала глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова. НПФ солидарны, что нужно переводить ОПС в стандартизированную пенсионную схему по НПО.В источнике
С чего всё началось
ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли
ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Коммерсантъ17:41