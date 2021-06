В июле подписчики Xbox Live Gold получат Planet Alpha, Rock of Ages 3 и Conker

Microsoft объявила подборку Xbox Live Gold за июль, куда в очередной раз вошло четыре игры для подписчиков: Planet Alpha (Xbox One) — весь июль Rock of Ages 3: Make & Break (Xbox One) — с 16 июля по 15 августа Conker: Live & Reloaded (Xbox) — с 1 по 15 июля Midway Arcade Origins (Xbox 360) — с 16 по 31 июля.