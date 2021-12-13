Будьте в Плюсе

ЦБ и ПФР заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения россиян

Банк России и Пенсионный фонд России (ПФР) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения.
Lenta.ru
Ведомства хотят начать работу по финансовому просвещению граждан России, достигших пенсионного возраста.
Banki Loans
План совместных действий будет разработан с учетом анализа обращений, поступающих в Банк России.
Финансовая газета
Свою масштабную программу просвещения о вопросах пенсионного и социального обеспечения реализует Пенсионный фонд России.
Финансовая газета

Подробнее о событии

ПФР и ЦБ научат российских пенсионеров распознавать мошенников
Наша версия06:24
ПФР и ЦБ научат пенсионеров защищаться от мошенников
Российская газета03:42
ПФР и ЦБ договорились об обучении людей старшего поколения защищаться от мошенников
Lenta.ru04:30
Пенсионный фонд России и Банк России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения
Финансовая газета03:49
ЦБ РФ и ПФР будут совместно проводить работы по финансовому просвещению россиян
Banki Loans04:36
ЦБ и ПФР заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения россиян
ПРАЙМ03:19

Интересное

Заканчивающий год в статусе бестселлера пикап Fiat Strada обрёл вариатор и новую топ-версию

Компактный пикап Fiat Strada выпускают в Бразилии с 1998 года, но во второе поколение он перешел лишь в 2020-м, получив полноценную четырехдверную кабину (при этом однорядная версия осталась в строю).
Колёса.ru14:09

Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Вероной»

«Аталанта» одержала победу над «Вероной» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Чемпионатвчера в 10:55