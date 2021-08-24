КоммерсантъЦБ и Росфинмониторинг сообщили о росте обналичивания денег по новой схемеМедиативные соглашения, позволяющие конфликтующим сторонам урегулировать споры вне суда, могут использоваться для обналичивания средств, сообщила газета «Известия» по данным Росфинмониторинга и ЦБ.КоммерсантъВ Росфинмониторинге сообщили, что в первой половине 2021 года число случаев обналичивания по медиативным соглашениям выросло на 70% по сравнению со второй половиной 2020 года.ForbesРосфинмониторинг может начать проверять переводы НКО и перечисления из-за рубежа По данным Центробанка, совокупный размер сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году сократился на 26%,.ForbesСлужба порекомендовала медиаторам проверять участников спора на предмет признаков фирм-однодневок — в частности, обращать внимание на расхождения между масштабом бизнеса и характером спора.КоммерсантъЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВФАНПодробнее о событииФинразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашенияForbes22:14Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денежных средствФАН21:59ЦБ и Росфинмониторинг сообщили о росте обналичивания денег по новой схемеКоммерсантъ19:32«Известия»: объемы обналичивания через медиативные документы в I полугодии выросли на 70%ТАСС19:32Бизнес подобрал новую схему обналичивания средств без судаРЕН ТВ19:16Росфинмониторинг зафиксировал новую схему обналичивания денегТелеканал 360°18:55Росфинмониторинг зафиксировал всплеск «обналички» через медиативные документыИзвестия18:39Показать ещёОценить4Поделиться