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ЦБ и Росфинмониторинг сообщили о росте обналичивания денег по новой схеме

Медиативные соглашения, позволяющие конфликтующим сторонам урегулировать споры вне суда, могут использоваться для обналичивания средств, сообщила газета «Известия» по данным Росфинмониторинга и ЦБ.
Коммерсантъ
В Росфинмониторинге сообщили, что в первой половине 2021 года число случаев обналичивания по медиативным соглашениям выросло на 70% по сравнению со второй половиной 2020 года.
Forbes
Росфинмониторинг может начать проверять переводы НКО и перечисления из-за рубежа По данным Центробанка, совокупный размер сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году сократился на 26%,.
Forbes
Служба порекомендовала медиаторам проверять участников спора на предмет признаков фирм-однодневок — в частности, обращать внимание на расхождения между масштабом бизнеса и характером спора.
Коммерсантъ

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