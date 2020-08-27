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Известия

ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

РИА Новости03:58
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
Lenta.ru

Данные десятков тысяч клиентов российских банков утекли в сеть

Lenta.ru22:33

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Бывшие преподаватели ВШЭ объявили о создании «Свободного университета»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми университет не стал продлевать контракты на новый учебный год, объявили о создании независимого образовательного проекта «Свободный университет».
Медиазона02:46

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35