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Известия

ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16
РИА Новости

РБК: Visa и ЦБ предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт

РИА Новости23:50
Lenta.ru

Данные десятков тысяч клиентов российских банков утекли в сеть

Lenta.ru22:33
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные Минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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Пышки против худышек: Гагарина в мини-бикини, знойная Седокова и Семенович с осиной талией

Полина Гагарина Рост - 170 см, вес - 48 кг Одной ногой свободная певица (на самоизоляции Гагарина разошлась с мужем-фотографом. но официальный развод оформлять не спешит) недавно вернулась из Турции, где отдыхала вместе с дочерью и подругой.
Пышки против худышек: Гагарина в мини-бикини, знойная Седокова и Семенович с осиной талией
Комсомольская правдавчера в 15:16
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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Власти Турции заявили о намерении экспортировать газ в Европу

Поставки газа в Европу сможет производить Турция с нового месторождения, обнаруженного недавно в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 25 августа, сообщает ИА REGNUM.
ИА Красная Весна02:46
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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