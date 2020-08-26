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РБК
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Российские банки заблокировали карты клиентов из-за утечки данных

Телеканал 360°04:37
РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

РИА Новости03:58
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
REGNUM02:02
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Бейсболисты «Милуоки» поддержали бойкот в НБА и не вышли на матч

Игроки бейсбольной команды «Милуоки Брюэрс» не вышли на матч MLB с «Цинциннати Редс» в знак протеста против действий полицейских в инциденте в городе Кенош (штат Висконсин), стрелявших в афроамериканца Джейкоба Блейка.
Чемпионат19:47

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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