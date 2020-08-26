Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
News.ru

Центробанк объявил об утечке данных владельцев 55 тысяч карт

News.ru19:05
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00
Росбалт

В открытый доступ попали банковские данные клиентов маркетплейса Joom

Росбалт18:40
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
BFM.ru

ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 000 карт

BFM.ru18:48

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ruвчера в 08:44
114

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
ТАСС17:08
148

При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
0:31
Коммерсантъвчера в 12:31
425

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
110

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
2,4K