ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК 3

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.