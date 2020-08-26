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РБК
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК сообщило об утечке данных десятков тысяч клиентов банков

РИА Новости23:50
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Телеканал 360°

Данные более 9 млн россиян утекли в Сеть

Телеканал 360°21:35
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru21:55
Коммерсантъ

ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

Facebook ждёт обрушения доходов от рекламы из-за повышенной конфиденциальности в iOS 14

Сегодня Facebook предупредила рекламодателей, что новые инструменты Apple для борьбы с отслеживанием персональных данных пользователей могут привести к падению доходов от рекламной платформы Audience Network более чем на 50 % из-за удаления возможностей персонализации рекламы в приложениях.
Facebook ждёт обрушения доходов от рекламы из-за повышенной конфиденциальности в iOS 14
3DNewsвчера в 14:29

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
RT на русском22:31
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Главврач кемеровской инфекционки рассказала об опасных отличиях COVID-19

Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева в своем обращении перечислила важные и опасные моменты протекания коронавируса, которые отличают его от других инфекций.
VSE42.RUвчера в 09:19
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Компания Google выпустила полезное обновление для браузера Chrome

Накануне было выпущено обновление, расширившее возможности данной опции – теперь пользователь способен сворачивать вкладки каждой группы для значительного уменьшения занимаемой ими области в соответствующем поле программы.
Дни2422:00
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