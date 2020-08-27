Общество

РБКРБКЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.
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с чего всё началось

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00

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Данные банковских карт россиян утекли в Сеть

Московский Комсомолец21:07

Данные более 9 млн россиян утекли в Сеть

Телеканал 360°21:35

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53

Центробанк объявил об утечке данных владельцев 55 тысяч карт

News.ru19:05

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
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Общество

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru 08:44
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Армия и оружие

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

В российской армии не осталось понятий «дедовщина» и «казарменное хулиганство», заявил замминистра обороны Андрей Картаполов, выступая в ходе круглого стола на форуме «Армия-2020».
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Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

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Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты.
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По словам главы завода, прибор автоматически анализирует пробы воздуха в течение 10—30 минут в зависимости от концентрации патогенов.
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Федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца

Американские власти казнили единственного индейца, приговоренного к смерти на федеральном уровне, сообщают информационные агентства.
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Дмитрий Шепелев заявил, что теперь сын может гордиться его работой

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ и признался, что полностью доволен своей занятостью и теперь может с гордостью рассказать сыну, где работает.
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Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей.
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Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве

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Армия и оружие

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новости 16:52
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Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
BFM.ru 09:23
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Армия и оружие

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
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Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира по боксу Хорна

По ходу поединка Цзю дважды отправлял своего более опытного соперника в нокдаун, а после окончания восьмого раунда угол Хорна отказался от продолжения боя.
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На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию

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В футбольном клубе «Челси» четверо игроков заразились коронавирусом

Как сообщает The Sun, у четверых футболистов лондонского клуба "Челси" подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
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Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода

Кристина Асмус сменила имидж Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сообщили о своем разводе.
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Forbes: США планируют блокировку торгового флота России

По мнению американских военных экспертов, торговые суда являются слабым местом РФ, чем хотят воспользоваться США.
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В Красноярске ФСБ задержала школьницу за подписку в соцсетях

В Красноярске ФСБ задержала 14-летнюю школьницу за подписку в соцсети "ВКонтакте" на группу о расстреле в школе "Колумбайн".
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
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Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

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Netflix закрыл научно-фантастический сериал «Видоизменённый углерод»

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Найдены двоих бийчан, изнасиловавшие подростка 20 лет назад

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Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.
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Стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному тюремному заключению

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.
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В США создали долговечный аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет

Разработчиком является американская компания NDB. Ее специалисты протестировали созданные аккумуляторы нового типа.
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