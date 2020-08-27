Общество
РБКЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.
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с чего всё началось
Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.РБК17:00
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Общество
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие
В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
В российской армии не осталось понятий «дедовщина» и «казарменное хулиганство», заявил замминистра обороны Андрей Картаполов, выступая в ходе круглого стола на форуме «Армия-2020».
RT на русском 05:13
Экономика
Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков
Приморский край получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков, сообщил в четверг в Instagram губернатор региона Олег Кожемяко.
ТАСС 21:40
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Галкин снялся в рекламе AliExpress из-за «капризной» Пугачевой
Максим Галкин недавно появился в рекламе китайской торговой площадки AliExpress.
Слово и Дело 04:11
Политика
Россия ответила на расширение санкций США
Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты.
Lenta.ru 21:38
Общество
В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе
По словам главы завода, прибор автоматически анализирует пробы воздуха в течение 10—30 минут в зависимости от концентрации патогенов.
RT на русском 21:10
Общество
Федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца
Американские власти казнили единственного индейца, приговоренного к смерти на федеральном уровне, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 21:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что теперь сын может гордиться его работой
Телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ и признался, что полностью доволен своей занятостью и теперь может с гордостью рассказать сыну, где работает.
ФАН 05:57
Экономика
Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии
На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новости 16:52
Экономика
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
BFM.ru 09:23
Армия и оружие
В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»
Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM 20:12
Происшествия
Спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах
Российская газета 19:30
Единоборства
Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира по боксу Хорна
По ходу поединка Цзю дважды отправлял своего более опытного соперника в нокдаун, а после окончания восьмого раунда угол Хорна отказался от продолжения боя.
Российская газета 10:47
Здоровье
На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
На Сахалине и Курилах возобновлена диспансеризация.
Сахалин.Инфо 20:11
Футбол
В футбольном клубе «Челси» четверо игроков заразились коронавирусом
Как сообщает The Sun, у четверых футболистов лондонского клуба "Челси" подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 19:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Кристина Асмус сменила имидж Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сообщили о своем разводе.
Вокруг ТВ 10:16
Политика
Forbes: США планируют блокировку торгового флота России
По мнению американских военных экспертов, торговые суда являются слабым местом РФ, чем хотят воспользоваться США.
ПолитРоссия 09:18
Происшествия
В Красноярске ФСБ задержала школьницу за подписку в соцсетях
В Красноярске ФСБ задержала 14-летнюю школьницу за подписку в соцсети "ВКонтакте" на группу о расстреле в школе "Колумбайн".
Газета.Ru 15:21
Политика
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости 08:25
Политика
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики.
URA.Ru 05:21
Общество
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".
РИА Новости 13:08
Авто
Lada 4x4 признали самым долгоживущим внедорожником в мире
Эксперты известного британского издания Autocar, посвященного автомобилям, назвали российский внедорожник Lada "Нива" и седан "ВАЗ-2105" одними из самых "долгоживущих".
Новые автомобили 22:15
Кино
Netflix закрыл научно-фантастический сериал «Видоизменённый углерод»
Общественная служба новостей 18:27
Происшествия
Найдены двоих бийчан, изнасиловавшие подростка 20 лет назад
Алтайская правда 21:45
Экономика
Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро
Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.
Известия 19:26
Происшествия
Стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному тюремному заключению
Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.
ТАСС 22:15
Наука
В США создали долговечный аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет
Разработчиком является американская компания NDB. Ее специалисты протестировали созданные аккумуляторы нового типа.
Evo-rus.com 14:12