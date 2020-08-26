ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.В источнике
С чего всё началось
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
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