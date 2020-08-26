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РБК
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Данные банковских карт россиян утекли в Сеть

Московский Комсомолец21:07
Коммерсантъ

ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Телеканал 360°

Данные более 9 млн россиян утекли в Сеть

Телеканал 360°21:35
News.ru

Центробанк объявил об утечке данных владельцев 55 тысяч карт

News.ru19:05
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
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Ханс-Дитер Флик: «„Баварию“ покинут прекрасные игроки. Было бы здорово работать с прежним составом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход полузащитника Тиаго Алькантары в другой клуб, а также вероятное возвращение хавбеков Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича в свои клубы («Барселону» и «Интер» соответственно) по завершении арендных соглашений.
Sports.ru19:16

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
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Главврач кемеровской инфекционки рассказала об опасных отличиях COVID-19

Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева в своем обращении перечислила важные и опасные моменты протекания коронавируса, которые отличают его от других инфекций.
VSE42.RUвчера в 09:19
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Три нововведения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 ноября

Осенью 2020 года автомобилистов ждет много изменений: это регистрация в МФЦ, возврат ТО и новый ПТС.Как сообщает Ufanotes.ru, с 1 сентября заканчивает свое действие отмена обязательств по прохождению техосмотра для оформления страховки на машину.
Уфимские Заметки25 августа в 01:28
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